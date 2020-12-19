الإفراج عن شبيهة أنجلينا جولي الإيرانية بكفالة

أعلنت الإيرانية الشابة فاطمة خويشوند، المعروفة بـ “سحر تبر”، أو شبيهة النجمة العالمية أنجلينا جولي، وهي نجمة موقع إنستغرام أن السلطات قررت الإفراج عنها بكفالة.

وذكرت سحر تبر في حديث لوكالات إيرانية، إن “السلطات القضائية أفرجت عنها بكفالة”، دون أن تكشف حجم الكفالة.

وأضافت شبيهة أنجلينا جولي:”لقد وافق القاضي على تحويل أمر الاعتقال إلى كفالة، وأفرج عني بكفالة”.

وجاء هذا القرار بعد أن قضت السلطات الايرانية بحبسها 10 سنوات قبل اسبوع، بعد أن تم اعتقالها في تشرين الأول/أكتوبر 2019، وهي تبلغ من العمر 22 عامًا، وتم توجيه 4 تهم لها، وبرئت من تهمتين.

وتأملت سحر تبر في الحصول على عفو من خلال الاحتجاج على حكم المحكمة، وعلقت: ” لا أريد التعليق على الاتهامات؛ لأنني أتمنى العفو”، مضيفة أن ”القاضي حكم علي بالسجن 10 سنوات، بالطبع كان الحكم قابلًا للاستئناف واعترضت عليه“.

وتعد سحر تبر من أشهر الشخصيات على “إنستغرام”، وهو التطبيق الوحيد غير المحظور في إيران، وقد تم إلقاء القبض عليها في سبتمبر 2019، بتهمة “إهانة المقدسات، وإهانة الحجاب الإسلامي، والتشجيع على الفساد”.

وألقي القبض على تبر بعد نشرها صورًا تظهر فيها شبيهة بالنجمة العالمية أنجلينا جولي، لكن بشكل غريب جدا حيث ادعت أنها أجرت عدة عمليات تجميل لتصبح على شكل الممثلة الأمريكية.

فيما بعد اعترفت الشابة عبر مقاطع مسجلة أنها لا تشبه أنجلينا جولي في الحقيقة، بل كانت تقوم بالتلاعب بالصور عبر المكياج والفوتوشوب لتبدو مثل النجمة العالمية ولم تقم بأية عمليات تجميل.