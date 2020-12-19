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التقاعد: صرف هويات ورواتب لـ70 معاملة لذوي “شهداء التظاهرات”

أعلنت هيأة التقاعد الوطنية، الجمعة، عن إنجازها 70 معاملة لذوي شهداء التظاهرات.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن وكيل رئيس الهيأة حسام عبد الستار السعدي قوله، إنه: “تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2020 والمتضمن شمول ذوي شهداء وجرحى تظاهرات تشرين الإصلاحية بقانون الشهداء رقم 20 لسنة 2009 أسوة بشهداء القوات المسلحة والحشد الشعبي ومنحهم حقوقاً تقاعدية تثميناً لتضحياتهم، وضمن خطة الإصلاحات التي تبنتها الحكومة متمثلة برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باشرت هيأة التقاعد الوطنية بتوجيه من وزير المالية علي عبد الأمير بتشكيل فريق عمل بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء”.

وأشار السعدي إلى أن “الهيأة أنجزت 70 معاملة تقاعدية ضمن الوجبة الأولى، وصرف الهويات التقاعدية لذوي الشهيد، وصرف رواتبهم التقاعدية”، مؤكداً أن “هذا العمل هو جزء من التزام الحكومة تجاه هذه الشريحة”.

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