التميمي تطالب بالاسراع في ارسال الحسابات الختامية لدوائر ووزارات عدة

طالبت عضو اللجنة المالية البرلمانية ماجدة التميمي، السبت، بالاسراع في ارسال الحسابات الختامية لدوائر ووزارات عدة.

وقالت التميمي في مؤتمر صحفي في بغداد، إن “ديوان الرقابة المالية ارسل الى مجلس النواب كتابا رسميا في 25/ 11 محتواه عن الحسابات الختامية قال ان هناك دوائر ووزارات لا ترسل حساباتها الختامية ولا نعرف موقفها لنتمكن بالتالي من جرد الموقف المالي للعراق وارسل تاكيد الى الامانة العامة ل‍مجلس الوزراء، حيث هناك دوائر حكومية واخرى تمويل ذاتي”.

وأضافت أن “عدم تقديم هذه الدوائر حساباتها سيعطل كل الحسبات الختامية للعراق”، مطالبة بـ”الاسراع بارسالها والا سنطلب في اللجنة المالية حجب الرواتب عن هذه الدوائر”.