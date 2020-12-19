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العقد الصيني لميناء الفاو مفيد لشعب العراق

العقد الصيني لميناء الفاو مفيد لشعب العراق، نعيم الهاشمي الخفاجي

عندما نشاهد نواب وكتل سياسية تريد التصويت لصالح الشركة الكورية اعلم أن هناك رشاوي وصلت هؤلاء المرتزقة، ‏بأختصار وبدون لف ودوران وتفلسف بالكلام أن
العقد الصيبني ما بيه كومشنات لان العقد تم بالآجل يعني الأموال تدفع من خلال شحنات البترول المصدر، أما العقد الكوري بيه (رزق)
فائدة للفاسدين
لأن فلوسه تسليم من ميزانية الشعب، هذا الشعب أصبح الفساد به ثقافة عامة؟.
الكل يسرق وفاسدين من اصغر موظف إلى الوزير وللاسف هناك مشاريع دولية جارية على قدم وساق وامعاتنا متشغلين بالصراعات والسرقة والموظف الشيعي بارع في أذية أبناء جلدته؟ تبا وتعسا لكم من اي بشر أنتم.
نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي
كاتب وصحفي عراقي مستقل.
15.12.2020

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