الفنان ربيع وإنطلاقة فنية جديدة بأغنية سكر

أطلق الفنان ربيع أولى أعماله الغنائية بعنوان ” سكر ” ليسجل من خلال هذا العمل انطلاقته الفنية في سماء الأغنية العربية ، خصوصا وأن العمل جاء بقالب يحاكي روح الشباب ،وتم تصوير العمل بأسلوب الفيديو كليب في القاهرة ، تحت إدارة المخرج سلامة ، علماً بأن أغنية ” سكر ” من كلمات وألحان أحمد أبوزيد ، والتوزيع الموسيقي محمد شفيق ، مكس وماستر خالد رؤوف ، ومتابعة وتنسيق عبدالله البداد ، إشراف عام حسن طالب ومن إنتاج : تيونز أرابيا .

وتقول كلمات أغنية سكر

سكر ياواد سكر … ليك حق تتدلع … دانا قلبي يا اسمر … دقاته بتسمع

عليك رموش تسحر … وعيون ماتتوصي … رسم الهوي برقه … فوق الجبين قصه

اعطف بقي مره … يا حلو رايدينك … دا توبنا من توبك … وعيونا عشقينك … ماشي بتتمايل

ولا حد على بالك … لك حق تتخايل … علينا بجمالك … لفينا ياما وراك .. وتعبنا واحترنا .. وبقينا نترجاك .. ولا مرة بتزورنا

” سكر ” هي بداية المشوار الفني للفنان ربيع مع شركة تيونز أرابيا ، التي تبنت هذه الموهبة المصرية الفنية الصاعدة ، لترسم له مسارا فنيا ، في سماء الأغنية الشبابية المصرية من خلال تقديم منتج غنائي يزخر بالأفكار والجمل الشعرية واللحنية ، بما ينسجم مع واقع المجتمع المصري والعربي بهدف الارتقاء بالذائقة الفنية ، كما قامت شركة تيونز أرابيا بوضع خطة إنتاجية سيتم الكشف عن تفاصيلها في القريب العاجل .

للإستماع لأغنية ” سكر ” للفنان ربيع على القناة الرسمية لشركة Tunes Arabia ” اليوتيوب ” وأيضا على كافة مواقع التواصل الاجتماعي ، والتطبيقات الغنائية ، وعلى كافة الإذاعات المصرية و الخليجية والعربية .