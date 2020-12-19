المالية: سنصدر بياناً برفع سعر صرف الدولار الى 1450 دينار للدولار الواحد

اعلن وزير المالية علي علاوي، السبت، عن رفع سعر صرف الدولار الى 1450 ديناراً للدولار الواحد، فيما اشار الى ايقاف التعيينات.

وقال علاوي خلال لقاءه عدد من وسائل الاعلام “سنصدر بياناً برفع سعر صرف الدولار الى 1450 ديناراً للدولار الواحد”، مبينا ان “سعر الدولار المحدد بـ 1450 ديناراً سيكون السعر المعتمد بالبيع من الوزارة للبنك المركزي”.

واضاف “اننا سنوقف التعيينات وهناك استثناء للتي جرت نهاية العام الماضي وبداية 2020″، مشيرا الى ان “الموازنة لم تسرب وأنفي ذلك بشكل قاطع”.

واكد علاوي ان “البرلمان والمالية النيابية ورؤساء الكتل لديهم علم بالاتجاه الذي تسلكه الحكومة”، موضحا ان “موازنة العام 2021 إصلاحية ولا أحد يستطيع نكران ذلك”.

وتابع علاوي ان “البنك المركزي سيضيف هامشاً على السعر المحدد”، موضحا ان “الهامش الذي سيضيفه البنك المركزي لن يكون كبيراً وقد يصل الى 1490 ديناراً للدولار الواحد”.

وبين وزير المالية ان “الموازنة قد تصل إلى البرلمان خلال أسبوع”، مضيفا “اننا توصلنا لاتفاق مع كردستان حول موازنة 2021 والوفد الموجود حالياً يناقش مخصصاته لعام 2020”.

واكد “اننا حصلنا على دعم جميع الدول الكبرى وصندوق النقد والبنك الدوليين لورقة الإصلاح”، مبينا ان “الموازنة هي بداية الإصلاح وستكون هناك خطوات أخرى مستقبلاً لتطبيق الورقة البيضاء”.