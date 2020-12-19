(بالصورة) ممثلة مصرية تتحول إلى نسخة من ياسمين صبري .. والجمهور ينتقدها !

نشرت الممثلة المصرية ​كارولين عزمي​ صورة على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وبدت مختلفة من ناحية طريقة تصفيف الشعر وتطبيق المكياج، حتى ان معظم المتابعين شبهوها بالممثلة المصرية ​ياسمين صبري​.

وتعرضت كارولين للانتقادات بسبب هذه الصورة. كما واعتبر الجمهور ان ما فعلته لا يضيف لها. بل بالعكس فانها تدخل في مقارنة بينها وبين ممثلة أخرى، فنصحها معظم المعلقين بالتراجع عن هذا الستايل. والعودة الى لوكها السابق الذي تميزت به، والذي كان يشبه شخصيتها أكثر.

يشار إلى أن كارولين عزمي يعرض لها حالياً مسلسل “طلقتك نفسي” .