بالوثائق.. عالية نصيف: الفاسدون متواطئون مع شركة هندية (مسجلة سويدية) لسرقة القرض السويدي المقدم للعراق

طالبت النائبة عالية نصيف هيئة النزاهة والادعاء العام بفتح تحقيق مع شركة كالباتارو التي تمتلك هويتين (هندية وسويدية) التي هي غطاء لعملية فساد بحجة تنفيذ شبكات الضغط العالي ومحطات ثانوية من خلال قرض للعراق، كاشفة عن تفاصيل فضيحة الفساد التي أعلنت عنها أمس بقيمة 150 مليون دولار والتي تم إدراجها في موازنة العام القادم .

وقالت في بيان اليوم :” سبق وأن كشفنا أمس عن وجود مادة في موازنة 2021 تتضمن سرقة 150 مليون دولار من خلال شركة (KALPATARU) كالباتارو التي تمتلك هويتين (هندية وسويدية)، وهذه الشركة متواطئة مع الفاسدين بعد أن تم عقد اجتماع سري في اسطنبول للدخول في مشروع وهمي (يخص شبكات الضغط العالي ومحطات ثانوية) لسرقة القرض السويدي المقدم للعراق، وحصلت العصابة على موافقة لتمرير الصفقة من قبل (جهات) “.

وبينت :” ان هذه الصفقة هي امتداد لصفقات لؤي الخطيب ومدير عام مالي سابق واخوته أصحاب الشركة، وهذا المدير العام المالي السابق عليه ملفات فساد في الكهرباء تخص شركة الراسخ التى سوف تدخل في هذا العقد أيضا، كما أن أحد أهم الشركاء في الصفقة هو (ج.ض.ج) مسؤول الطاقة الذرية في النظام السابق في دبي “.

وشددت نصيف على ” ضرورة تدخل هيئة النزاهة والادعاء العام وفتح تحقيق ومعرفة حقيقة هذه الشركة وإحالة المتورطين والمتواطئين معها إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل “.