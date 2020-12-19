راموس عن تواجده في التشكيل الأفضل 2020: أبدأ من الصفر كل عام

علّق قائد ريـال مدريد سيرجيو راموس، على تواجده في أفضل تشكيل لعام 2020، وأشار إلى أحد الأسرار الرئيسية لحفاظه على طموحه.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أقام حفلاً افتراضيًا لجوائز الأفضل “ذا بيست” لعام 2020.

ومن بين الجوائز المعلنة، كان أفضل تشكيل في العام، والذي شهد تواجد راموس فقط من صفوف ريـال مدريد.

وقال راموس بعد الإعلان عن النتائج: “أحد الأسرار الرئيسية للحفاظ على هذا الطموح هو إرادة الفوز وهذا ما يبقيني على مستوى عالٍ”.

وأضاف: “أحب أن أبدأ من الصفر كل عام، أحب أن يكون لدي أهداف جديدة وأحقق أشياء جديدة كل عام لأصبح لاعبًا أفضل”.

وأتم راموس: “إنه لشرف كبير أن أكون جزءًا من تشكيل الأفضل، تهانينا أيضًا للفائزات في تشكيل الأفضل للسيدات”.