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لا لتقييد حرية التعبير ولكن لا لاستغلالها لغايات سياسية

لا لتقييد حرية التعبير ولكن لا لاستغلالها لغايات سياسية.

احمد صادق.

قال احدهم …..

(أن حرية التعبير لا تعني حرية الصياح بكلمة “حريق” في مسرح مزدحم.)

الحرية نزعة أساسية للإنسان وحق غير قابل للتخلي والحِرمان، فإذا تخلى الإنسان عن حريته أو حُرِمَ منها فقد تخلى عن وحُرِمَ من إنسانيته وعن حقوقه كإنسان …. ولكن لا ننسى أيضا أن الحرية مسؤولية والتزام أخلاقي يجب ان لا يُساء استخدامها واستغلالها للتشهير والتسقيط خاصة السياسي كما يحدث اليوم في العراق عبر وسائل الإعلام والفضائيات وعلى منصات التواصل الاجتماعي. إن الكثير من الحقائق عن الفساد والفاسدين في الحكومة وخارجها تضيع وتفقد أهميتها وخطورتها في خضم النقد اللاموضوعي الذي يرمي أساسا إلى غايات سياسية تسعى إليها الكتل والأحزاب ومناصروها لا علاقة لها ولا مصلحة بالوطن والمواطن وهما المتضرران الوحيدان من الفساد والفاسدين المستشري في العراق، بل هي تتمحور حول التكالب على السلطة وكيفية انتزاعها من الآخر للاستفادة من مغانمها ومكاسبها ….

وتبقى الحقيقة الوحيدة قائمة في أن السياسة مهنة والعامل فيها إنسان بلا ضمير مهني!

بغداد 19/12/2020

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