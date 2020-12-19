Posted on by

ليفاندوفسكي: فوزي بجائزة ذا بيست مثل ميسي ورونالدو أمر لا يصدق

أكد روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني، أن منافسته مع النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على جائزة “ذا بيست” لأفضل لاعب في العالم لعام 2020، وتتويجه بها أمر لا يصدق بالنسبة له.

وفاز ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعب لعام 2020 متفوقًا على قائد برشلونة ميسي ورونالدو نجم يوفنتوس.

وقال ليفاندوفسكي في بث مباشر خلال حفل “ذا بيست”: “أشعر بالروعة، أنا فخور وسعيد جدًا، هذا يوم عظيم بالنسبة لي، وكذلك للنادي ولزملائي”.

وأضاف: “هذه الجائزة هي أيضا لزملائي، المدرب وبايرن ميونيخ بشكل عام، إنه شعور لا يصدق، هناك الكثير من المشاعر”.

وتابع ليفاندوفسكي: “إذا فزت بمثل هذه الجائزة وشاركت هذا اللقب مع ميسي ورونالدو فهذا أمر لا يصدق ويعني الكثير بالنسبة لي”.

واستطرد: “منذ زمن طويل، أتذكر أنني كنت أتوق لشيء كهذا والآن يمكنني الفوز بهذه الجائزة والحصول على جائزة يعني الكثير، بصرف النظر عن المكان الذي أتيت منه، كل ما يهم هو ما تقدمه”.

وتابع البولندي: “بالنسبة للعالم بأسره كان هذا العام صعبًا، كان أهم حدث هو الفوز بنهائي دوري أبطال أوروبا يوم مميز، كان ذلك شعورًا لا يصدق، كانت تلك لحظة رائعة”.

وأتم ليفاندوفسكي: “ثم فزنا بالكأس وحصلنا على كل الألقاب التي يمكن أن نفوز بها، لدينا مدرب رائع وفريق رائع ونعمل جميعًا لتحقيق هدف واحد”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close