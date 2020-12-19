ليفاندوفسكي: فوزي بجائزة ذا بيست مثل ميسي ورونالدو أمر لا يصدق

أكد روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني، أن منافسته مع النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على جائزة “ذا بيست” لأفضل لاعب في العالم لعام 2020، وتتويجه بها أمر لا يصدق بالنسبة له.

وفاز ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعب لعام 2020 متفوقًا على قائد برشلونة ميسي ورونالدو نجم يوفنتوس.

وقال ليفاندوفسكي في بث مباشر خلال حفل “ذا بيست”: “أشعر بالروعة، أنا فخور وسعيد جدًا، هذا يوم عظيم بالنسبة لي، وكذلك للنادي ولزملائي”.

وأضاف: “هذه الجائزة هي أيضا لزملائي، المدرب وبايرن ميونيخ بشكل عام، إنه شعور لا يصدق، هناك الكثير من المشاعر”.

وتابع ليفاندوفسكي: “إذا فزت بمثل هذه الجائزة وشاركت هذا اللقب مع ميسي ورونالدو فهذا أمر لا يصدق ويعني الكثير بالنسبة لي”.

واستطرد: “منذ زمن طويل، أتذكر أنني كنت أتوق لشيء كهذا والآن يمكنني الفوز بهذه الجائزة والحصول على جائزة يعني الكثير، بصرف النظر عن المكان الذي أتيت منه، كل ما يهم هو ما تقدمه”.

وتابع البولندي: “بالنسبة للعالم بأسره كان هذا العام صعبًا، كان أهم حدث هو الفوز بنهائي دوري أبطال أوروبا يوم مميز، كان ذلك شعورًا لا يصدق، كانت تلك لحظة رائعة”.

وأتم ليفاندوفسكي: “ثم فزنا بالكأس وحصلنا على كل الألقاب التي يمكن أن نفوز بها، لدينا مدرب رائع وفريق رائع ونعمل جميعًا لتحقيق هدف واحد”.