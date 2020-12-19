Posted on by

هزة أرضية في اربيل

اعلنت وزارة النقل، الجمعة، عن تسجيل هزة أرضية جنوب شرق محافظة اربيل.

وقالت الوزارة في بيان ان “مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سحلت حدوث هزة أرضية مساء اليوم جنوب شرق محافظة اربيل”.

واضاف ان “الهزة سجلت في تمام الساعة 5:48:56 مساء اليوم وقد بلغت قوتها ( 3,3) على المقياس في مدينة التون كوبري وتبعد (43) كم جنوب شرق محافظة اربيل”، مشيرة الى انه “تم الشعور بها من قبل المواطنين”.

ودعت الهئية المواطنين الى “أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close