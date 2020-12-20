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المالية: الحكومة ستتخذ تدابير لتعويض عواقب تعديل سعر الصرف على الفقراء

اعلنت وزارة المالية، السبت، أن الحكومة ستتخذ تدابير لتعويض العواقب السلبية لتعديل سعر الصرف على الفقراء.

وقالت الوزارة في بيان توضيحي بشأن سعر الصرف، “ستتخذ الحكومة تدابير لتعويض العواقب السلبية لتعديل سعر الصرف على الفقراء، لقد قمنا بزيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية في الموازنة لتعويض الارتفاع المحتمل في أسعار بعض السلع المستوردة”.

وأضافت “تغيير سعر الصرف سيساعد في رسم موازنة اكثر استدامة ويعطي للحكومة امكانيات اكثر لدعم شريحة ذو دخل المحدود”.

وعن تاثير سعر الصرف على اسعار السلع المستوردة، أكدت الوزارة “سترتفع بعض أسعار السلع المستوردة مرة واحدة للتعويض عن تعديلات سعر الصرف، يجب أن يشجع تعديل سعر الصرف نمو البدائل المحلية للواردات وفي الوقت المناسب سيؤدي ذلك الى استقرار الاسعار”.

واعلن البنك المركزي العراقي، السبت، ان صرف الدولار للجمهور سيكون 1470 دينارا لكل دولار.

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