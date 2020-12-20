الوزارة تعلن عودة (66) مواطنا عراقيا من تركيا الى ارض الوطن طوعيا

أعلنت وزارة الهجرة و المهجرين عن عودة (66) مواطنا عراقيا من ولايتي انقرة وجوروم في الجمهورية التركية الى ارض الوطن ، ضمن خطة الوزارة لتشجيع العراقيين في دول الجوار على العودة الطوعية .

وذكر مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة طالب اصغر دوسه انه ” بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو ، وبالتنسيق مع السفارة العراقية لدى أنقرة ووزارة النقل العراقية ، قام مكتب الوزارة في الجمهورية التركية بإعادة (66) مواطن من اللاجئين العراقيين الى ارض الوطن ” .

واضاف دوسه أن” اللاجئين تمت إعادتهم من ولايتي انقرة و جوروم إلى أرض الوطن براً وعبر منفذ إبراهيم الخليل التابع لقضاء زاخو بمحافظة دهوك ، بعد استكمال إجراءات دخولهم البلاد “، موضحا ان اغلبهم عادوا الى مناطقهم الاصلية في محافظة نينوى و عائلة واحدة عادت الى محافظة صلاح الدين “.