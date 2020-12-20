تقرير برلماني: نسب الإنجاز الحكومي بلغت 17%

وجه مجلس النواب، أمس، باستضافة وزراء في الحكومة الحالية على خلفية تقرير برلماني نص على ان نسب الانجاز الحكومي بلغت 17%. وحصلت (المدى) على نسخة من التقرير نصف السنوي الخاص بلجنة مراقبة تنفيذ برنامج حكومة مصطفى الكاظمي. ونص التقرير البرلماني على ان نسب الانجاز قد بلغت نحو 17.5 % فقط في حين تخطى التلكؤ حاجز الـ82 %.

وكان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي قد قال في 6 تشرين الثاني ان نسبة الانجاز ضمن البرنامج الحكومي بلغت 70 %.

ونص تقرير اللجنة البرلمانية على ان نسب الانجاز في محور الاولويات بلغ 26 %، فيما بلغت نسب الانجاز في الجانب العسكري 16 %. وفي مجال الاقتصاد والاستثمار بلغت نسب الانجاز الحكومي 29%، وفي مجال العلاقات الدولية اقل من 10 %، و6 % في مجال مكافحة الفساد، ومثلها في مجال العدل معيارا للدولة الناجحة وهو مجال يتضمن دعم الهيئات القضائية وحمايتها، واقرار القوانين والتعليمات الداعمة لاستقلالية السلطة القضائية، وتطبيق لوائح الدولة بخصوص النظام القضائي.

وجاء محور الاحتجاج السلمي بنسب انجاز بلغت 3.33 % وهي نسبة وصفت بالمتدنية خصوصا ان الحكومة مسكت السلطة بعد احتجاجات استمرت اشهر ونجحت باجبار الحكومة السابقة على الاستقالة ما مكن من صعود حكومة الكاظمي الحالية. وخلفت الاحتجاجات حينها نحو 560 شهيدا وفق احصائيات حكومية واكثر من 27 الف جريح بينهم 5 آلاف معاق. وترى اللجنة البرلمانية، ان نسبة الإنجاز الحقيقية تتضح من خلال تقديم الحكومة تقاريرها للمشاريع المنجزة بالتوقيتات الزمنية. وفي آب 2019 اصدرت الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي تقريرا افاد بان نسبة الانجاز الحكومي بلغت 79 % فيما كان رد الكتل المعارضة ان نسب الانجاز لم تتخط الـ39% حينها.