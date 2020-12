تقوم بعض الدول العربية بتعذيب مواطنيها ولرب قتلهم او اختطافهم بديل عن أمريكا

وقالت مجلة “التايم” الأمريكية، إن تقرير الكونجرس يسير على نفس درب تقرير سابق أصدرته مؤسسة “المجتمع المفتوح the Open Society Foundations” عام 2013، والذي رصد حالات مشابهة للتي ذكرت في التقرير.

Read our Privacy Policy by clicking here