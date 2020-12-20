خفافيش فالنسيا تصطاد برشلونة في مباراة مُثيرة بالدوري الإسباني

سقط فريق برشلونة في فخ التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، أمام فريق فالنسيا، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، على ملعب “كامب نو”، ضمن لقاءات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني.

وبهذا التعادل يُصبح رصيد برشلونة 21 نقطة، بالمركز الخامس في سلم ترتيب الليغا، فيما أصبح رصيد فالنسيا 15 نقطة بالمركز الثاني عشر بالدوري الإسباني.

الشوط الأول

فالنسيا افتتح التسجيل في الدقيقة 29، عبر مختار دياخابي، بعد ركلة ركنية نفذت عبر الجهة اليمنى لـ فالنسيا من كارلوس سولير، ارتقى لها دياخابي وسجلها في مرمى تير شتيغن.

وقبل نهاية الشوط تمكن، ليونيل ميسي، من إحراز هدف التعادل لأصحاب الأرض، في الدقيقة 54+4.

الحكم كان احتسب ركلة جزاء لأصحاب الأرض، بعد وجود دفعة من جايا على أنطوان جريزمان، ليُقرر طرد جايا، ثم عاد إلى تقنية الـVAR وقرر إلغاء البطاقة الحمراء ومنحه بطاقة صفراء، ثم انبرى ميسي لـ ركلة الجزاء، ولكن حارس مرمى فالنسيا تصدى لها.

وعادت الكرة لـ جوردي ألبا الذي أرسل عرضية في إتجاه ميسي من جديد، سددها الأرجنتيني برأسه في الشباك.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني تمكن الأوروجوياني رونالد أراخو من إحراز الهدف الثاني لـ برشلونة، بمقصيه رائعة سجّلها من داخل من منطقة الجزاء، بطريقة أكثر من رائعة على الطائر، في الدقيقة 52.

وفي الدقيقة 69، تمكن ماكسي جوميز من إدراك هدف التعادل لـ فالنسيا بعد عرضية من داخل منطقة الجزاء لـ ماكسي جوميز المتمركز أمام مرمى شتيغن، سددها في شباك الحارس الألماني، ليُسجل هدف التعادل للضيوف.