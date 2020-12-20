رئيس اقليم كوردستان يستقبل 3 محافظين عراقيين

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، مساء اليوم السبت ، على أهمية التعاون والتنسيق بين محافظات إقليم كوردستان والعراق ورأى أن من الضروري تهيئة المزيد من الفرص للقطاع الخاص في العراق وإقليم كوردستان ليتمكن من المشاركة بصورة أوسع وأكثر فاعلية في التنمية وعملية إعادة إعمار البلاد في كافة المجالات.

جاء حديث نيجيرفان بارزاني خلال استقباله وفداً من لجنة التنسيق بين المحافظين والمحافظات العراقية، ضم كل من محافظي بغداد وواسط والديوانية وعدداً من المسؤولين الإداريين في هذه المحافظات، الذين يزورون إقليم كوردستان للمشاركة في ورشة عمل تنظمها منظمة التنمية الدولية الأمريكية USAID في أربيل.

وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الخدمية والأعمال والمشاريع في محافظات العراق والتعاون والتنسيق بين محافظات العراق وإقليم كوردستان من خلال لجنة التنسيق بين المحافظين والمحافظات العراقية، وتم تسليط الضوء على المشاكل والعقبات الإدارية والمالية التي تعترض سبيل تنفيذ الأعمال والمشاريع وتقديم الخدمات في العراق وإقليم كوردستان.

واجمع المجتمعون على أن المحافظات بحاجة إلى تسليمها المزيد من الصلاحيات وتوفير فرص أكثر للقطاع الخاص الأجنبي والمحلي ، لكي يتمكن من العمل في كافة المجالات الخدمية والأعمال والمشاريع في العراق وإقليم كوردستان، ولتحقيق ذلك يجب تقديم دعم وتسهيلات قانونية وإدارية أكثر لهم وتشجيعهم، وأبدى الوفد الضيف إعجابه بتجربة القطاع الخاص في إقليم كوردستان معبراً عن الأمل في الاستفادة منها.