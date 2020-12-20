وزير التخطيط: الاتفاق الصيني مفعل ومن حق الجميع الاطلاع عليه

أكد وزير التخطيط خالد بتال، أمس، أن الاتفاقية الصينية موجودة ومعمول بها وستبدأ بإنشاء المدارس، مؤكدا أن 65% من الأموال الخاصة بموازنة 2021 ستذهب لرواتب الموظفين. وقال بتال إن “موازنة العام المقبل فيها تحديدات”، لافتاً إلى أنه “تم حصر عدد المشاريع المستمرة والمتلكئة والمتوقفة”،

وأنه “بسبب قلة الأموال المتوفرة في موازنة العام 2021 ستوجه الأموال إلى إكمال المشاريع، لأن المواطن يبحث عن مشاريع منجزة، ولا يبحث عن وضع أساس”. وأشار إلى أنه “قرر إيقاف إدراج أي مشروع جديد لحين إكمال هذه المشاريع التي يبلغ عددها نحو 6250 مشروعاً، وهناك مئات المشاريع المتوقفة بسبب أحداث داعش، وتوقف المشاريع حسب قرار347، بالتالي أولوية وزارة التخطيط هي اكمال المشاريع المستمرة حتى لا تصبح هناك اندثارات”.

ونوه بأن “الاتفاقية الصينية هي اتفاق بين العراق والصين، وليست اتفاقية، لأن الاتفاقية يجب أن تقرّ من الحكومة، ويصادق عليها البرلمان، لذلك أن الاتفاق العراقي الصيني موجود ومعمول به حالياً، والآن في طور العمل على البدء بإحالة مدارس وفقا لهذا الاتفاق المبني على 100 ألف برميل يوميا”.

وأشار إلى أن “الاتفاق الصيني مستمر، ويأخذ مجرياته، ولا يتقاطع مع الاتفاقيات الأخرى التي أبرمها العراق مع مصر”.