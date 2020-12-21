الأمم المتحدة: العلاقات الجيدة بين أربيل وبغداد تصب في مصلحة العراق كله

أكدت جينين بلاسخارت، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، أن العلاقات الجيدة بين أربيل وبغداد تصب في مصلحة العراق كله، وعبرت عن مساندة الأمم المتحدة للحوار بين الطرفين آملة أن يتمكنا من حل مشاكلهما.

جاء ذلك خلال لقاء جمعها اليوم الاثنين، مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

خلال الاجتماع، عبر رئيس إقليم كوردستان عن شكره وتقديره لدور الأمم المتحدة المهم في العراق، معرباً عن أمله في أن تواصل تحفيز أربيل وبغداد لإنجاح الحوار وتقديم العون والمساعدة في حل المشاكل بينهما.

وشدد نيجيرفان بارزاني على أن الحل النهائي والشامل لمشاكل أربيل- بغداد هو المفتاح لاستقرار العراق والتعايش بين مكوناته، وأنه مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الصعبة للبلد والتحديات التي تواجهه، ينبغي علی السلطات والأطراف العراقية أن تتعامل بروح المسؤولية مع الوضع وتعمل على حل المشاكل على أساس الدستور وأن تنفذ الاتفاقات.

وفي محورا آخر للاجتماع، جرى بحث الأوضاع السياسية والأمنية والصحية والاقتصادية في العراق، إلى جانب مواجهة الإرهاب ومهام التحالف الدولي في العراق، والانتخابات القادمة في البلاد، وتطورات المنطقة عموماً ومسائل أخرى تحظى بالاهتمام المشترك.