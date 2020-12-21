الصحة: مستعدون للسلالة الجديدة من كورونا

قالت وزارة الصحة، امس الاحد، ان هناك احتمالية انتقال السلالة الجديدة من فايروس كورونا الى العراق وان الاخير بدأ فعليا إجراءاته للحصول على اللقاح.

وقال مدير الصحة العامة رياض الحلفي: “لا نستبعد انتقال السلالة الجديدة من الفايروس للبلاد اذا ما تم نقلها عن طريق مصاب واحد، الا ان معالم خطورة السلالة غير معروفة، وكل ما تم تشخيصه هو سرعة الانتقال ونحن بحاجة الى وقت لمعرفة خطورتها”.

واضاف الحلفي انه “سيتم التعاقد قريبا مع شركة فايزر الاميركية بشأن اللقاح، وستصل لقاحات كوفاكس في الربع الثاني من العام المقبل”.

وفي سياق آخر، اعلنت وزارة الصحة، أمس، الموقف الوبائي لفايروس كورونا المستجد في عموم العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه: “تسجيل1027 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، و1964 حالة شفاء من الفايروس التاجي، و17 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وبلغ إجمالي الإصابات بفايروس كورونا في عموم العراق 584145، بينما ارتفع معدل الشفاء الكلي إلى 520969، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات في العراق 12697.