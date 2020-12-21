الـ30 ألف وظيفة تشعل التظاهرات في البصرة مجدداً

تظاهر المئات في محافظة البصرة، احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم لأشهر، وقطعوا الشوارع التي تؤدي إلى أكبر حقول النفط في قضاء الزبير.

وقال الناشط منتظر العراقي، إن شارع الزبير الحيوي المؤدي الى حقول هذا القضاء، مقطوع منذ فجر الاحد من قبل متظاهرين.

يذكر ان طاقة البصرة التصديرية للنفط الخام تصل الى 3.5 مليون برميل يومياً، قبل جائحة كورونا، حصة قضاء الزبير 490 الف برميل يومياً.

حول دافع تظاهراتهم، أوضح العراقي أن ذوي الـ30 الف وظيفة التي اطلقها محافظ البصرة اسعد العيداني على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها محافظات وسط وجنوبي العراق، لم يستلموا رواتبهم منذ أشهر، مضيفا أنهم بصدد المطالبة بهذه المستحقات المالية التي بذمة الحكومة المحلية في المدينة.

وأطلق العيداني، 30 الف درجة وظيفية، كان قد عينهم، ووزعهم على دوائر الدولة في المحافظة، بتمويل من حكومته المحلية، لكن وبسبب الأزمة الاقتصادية وقلة الاطلاقات المالية، وتأخر رواتب الموظفين، لم تستلم هذه الفئة مستحقاتها.

ورغم إصدار وزارة المالية كتاباً يوعز فيه إلى الحكومة المحلية في البصرة، بصرف رواتب الـ30 الفاً، الا ان قلة السيولة وعدم اقرار موازنة 2020 التي شارفت على الانتهاء، حال دون ذلك.

وانطلقت شرارة الاحتجاجات في الأول من تشرين الأول 2019 التي بدأت بشكل عفوي تنتقد البطالة وضعف الخدمات العامة والفساد المستشري والطبقة السياسية التي يرى المتظاهرون أنها موالية لإيران أو الولايات المتحدة أكثر من موالاتها للشعب العراقي.

ويطالب المحتجون بتحسين الخدمات ومعالجة البطالة ومحاربة الفساد المستشري في العراق الذي يعد ثاني بلد منتج للذهب الأسود في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).

وقُتل خلال الاحتجاجات أكثر من 560 شخصا، وأصيب نحو 30 ألفاً بجروح، إضافة إلى اغتيال وخطف عشرات الناشطين.

وتولت حكومة مصطفى الكاظمي السلطة، في 7 أيار الماضي، خلفاً لحكومة عادل عبد المهدي، التي استقالت مطلع كانون الأول 2019، تحت ضغط الاحتجاجات، لكن الحكومة الحالية تعاني من أزمة اقتصادية، اضطرتها إلى الاقتراض لتسديد رواتب الموظفين.