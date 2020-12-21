اليوم.. اجتماع لجعل دوام المدارس 3 أيام

اكدت لجنة التربية النيابية، انها ستجتمع بوزير التربية، اليوم الاثنين، لبحث موضوع زيادة ايام الدوام الرسمي في المدارس، وآلية اعطاء المواد المنهجية.

وذكر عضو اللجنة عباس الزاملي ان “اللجنة ستجتمع اليوم الاثنين، بوزير التربية لبحث قرار زيادة ايام الدوام للطلاب ليومين بدلا عن اليوم الواحد، وطريقة اعطاء المنهج التدريسي وتراكم المواد على الطلاب”.

وبين ان “اللجنة تطمح ان يكون الدوام لمدة 3 ايام في الاسبوع لكل مرحلة”. واضاف الزاملي ان “اولياء الامور يعانون من كثرة الواجبات التي تمنح الى الطلاب، لان هذه معاناة جميع العوائل”، لافتا الى “ضرورة ان تكون جهود استثنائية من الجميع لهذا العام لنتمكن من اعطاء المنهج حقه وانه سيتم التباحث مع الوزير في امور متعددة بشأن العام الدراسي”.