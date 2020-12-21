ايدي كوهين وحديثه مع العرب، نعيم الهاشمي الخفاجي

كتب ايدي كوهين

‏عندما طلعت وقلت لكم عبر الاتجاه المعاكس منذ سنتين بان لإسرائيل علاقات مع جميع الدول العربية البعض لم يصدقني.

وزير الدفاع بيني غانتس 🇮🇱🕎 لـ صحيفة الشرق الأوسط السعودية 🇸🇦 ” زرت كل الدول العربية ” سراً عندما كنت رئيس أركان للجيش الإسرائيلي ، و أرغب في زيارتنا علانية بعد السلام .

نعم دول الرجعية العربية تم تنصيبهم من قبل القوى التي هزمت الدولة العثمانية ووقعوا زعماء تلك الدول على وعد بلفور، وتم نشر وثيقة للملك السعودي عبدالعزيز يقول إلى بلفور لامانع لدي أن أعطي كل فلسطين لليهود المساكين. اقول إلى ايدي كوهين نعم صدقت العلاقات كانت بالخفاء إلا أن جائهم ترمب وارغمهم على إظهار العلاقات بشكل علني، تم دفع الدول الصغيرة للاعتراف والتطبيع وبدأ الدور في اعتراف الدول المتوسطة وفي الختام ترفع اعلام إسرائيل في الجزيرة العربية وتفتح قنصلية في مكة والمدينة المنورة، نعم صدقت يا ايدي كوهين وما استضافتك بقناة الجزيرة في برنامج الدورزي فيصل القاسم لم يكن صدفة بل من ضمن المخطط في تعريف المشاهد العربي في الساسة الإسرائيليين وكان مقدمة التطبيع وتبادل السفارات، كلمات ايدي كوهين قرأنا له الكثير سابقا لكن في أسماء مستعارة لأن هناك تشابه كبير بين مصطلحات ايدي كوهين وبين مصطلحات كتاب كتبوا في أسماء مستعارة طيلة العشرين سنة الماضية، لذلك ايدي كوهين موجود في معظم المواقع الالكترونية وأصبحت أفكاره منتشرة بين أوساط العراقيين والعرب فهو بارع بطرح أفكاره.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

17.12.2020