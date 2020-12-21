(بالفيديو والصور) ميليشيات الحشد تحول قاعة اجتماعات البرلمان العراقي الى معرض لصور سليماني والمهندس

نظمت ميليشيات الحشد الشعبي ونواب يمثلونها في البرلمان العراقي ، اليوم السبت، ماسمته “حفل تأبيني” خاص بالذكرى الاولى لمقتل نائب رئيس هيئة الحشد والقيادي في كتائب حزب الله ابومهندي المهندس وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، حيث تم تعليق صورهم داخل قاعة الاجتماع وفي صالة استقبال البرلمان.

وأظهرت لقطات مصورة بثتها حسابات مقربة من فصائل موالية لطهران في العراق ، انتشار صور لسليماني والمهندس داخل قبة البرلمان العراقي.

والمهندس داخل قبة البرلمان العراقي. وتبين اللقطات التي تضمنها مقطع فيديو قصير تعليق صور سليماني والمهندس في مكانين داخل قاعة الاجتماعات الرئيسية للبرلمان العراقي ، الأول أمام المنصة التي تجلس عليها رئاسة البرلمان والثاني على الجدران المقابلة للمنصة. وقتل المهندس، في قصف صاروخي أمريكي بطائرة مسيرة استهدف سيارة كان يستقلها مع سليماني قرب مطار بغداد الدولي فجر الثالث من يناير/كانون الثاني 2020 ، كما قتل عدد آخر من مرافقيهم. ولم يصدر بعد أي تعليق من رئاسة البرلمان بشأن انتشار هذه الصور وإقامة الحفل التأبيني الذي تضمن كلمات لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس هيئة الحشد، فالح الفياض، أشادا خلالها بسليماني والمهندس، .