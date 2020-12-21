بوتين متفائل خيرا في فوز جو بايدن،

نعيم الهاشمي الخفاجي

دأب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يعقد مؤتمره السنوي في مثل هذا اليوم من كل عام، يتطرق به للاحداث العالمية، بوتين اعرب عن تفائله برئيس الولايات المتحدة المنتخب جو بايدن، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمره اليوم عن أمله في أن يساعد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في حل بعض المشكلات والقضايا الخلافية في العلاقات بين موسكو وواشنطن.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال بوتين في مؤتمره الصحافي السنوي: «نأمل في حلّ كل المشاكل المطروحة أو ربما ليس كلها إنما على الأقل جزء منها، في ظلّ الإدارة الأميركية الجديدة». وتحدث بوتين بعدم وجود تدخل روسي في انتخابات عام 2016 في امريكا لمساعدة ترمب، انتظر بوتين أكثر من خمسة وأربعين يوميا على إجراء الانتخابات الأمريكية ويوم أمس الأول الثلاثاء ارسل بوتين تهنئة بايدن بفوزه بالرئاسة. وجاء في بيان أصدره الكرملين: «بعث الرئيس الروسي بوتين ببرقية تهنئة إلى جو بايدن بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية. وأشار الرئيس الروسي إلى أن التعاون الروسي الأميركي القائم على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل سيلبي مصالح شعبي البلدين والمجتمع الدولي». وأضاف: «تمنى بوتين للرئيس المنتخب كل التوفيق، وأعرب عن ثقته في أن روسيا والولايات المتحدة، اللتين تتحملان مسؤولية خاصة عن الأمن والاستقرار العالميين، يمكنهما رغم خلافاتهما، المساهمة حقاً في حل العديد من المشكلات والتحديات التي يواجهها العالم حالياً».

وأعرب بوتين عن استعداده للتعاون مع بايدن قائلاً: «من جانبي، أنا جاهز للتعاون والتواصل معك».

اكيد نحن مقبلون على تهدئة الأوضاع في سوريا واليمن وإعادة الاتفاق النووي فوز بايدن يعني اعادة الاتفاق النووي، إن إعلان فوز جو بايدن ودخوله للبيت الأبيض يعني لجميع اللاعبين العالميين من الدول التي رعت الاتفاق النووي أن السباق على اتفاق نووي جديد قد بدأ فعلا، لم يبق من رئاسة روحاني سوى ست اشهر فقط وحسب الدستور لايحق له الترشح مرة ثالثة،لذلك خلال الست أشهر سوف يكثف اللاعبون الدوليون قصارى جهدهم لإيجاد اتفاق يقبل به جميع ولا مكان للدول الخليجية بهذا الاتفاق لأنهم خارج مجال التغطية وخارج حسابات التاريخ، في يوم فوز ترمب عام 2016 وجدت عرب فلسطينيين مستبشرين خيرا؟ قلت لهم سوف يهب القدس لنتنياهو واطمئنوا تبقى الصراعات ولاتحدث اي حرب مع ايران، نعم سوف يحلب أبقار الخليج حلبا مبرحا، وينسحب من الاتفاق النووي وسوف تنتهي فترة رئاسته الوضع على حاله ونلتقي في عام 2020 وترون انتخابات جديدة ولم ترون وقوع حرب لاحتلال ايران؟؟؟ وفعلا ذكرتهم بذلك.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

17.12.2020