دهوك تعثر على قطعة أثرية نادرة أظهرت ديانة الكورد قبل الإسلام

اعلنت دائرة الآثار في محافظة دهوك، الإثنين، العثور على قطعة اثرية نادرة بمنطقة تابعة لناحية سميل غربي دهوك.

وعرض الدكتور حسن قاسم مدير آثار دهوك في مؤتمر صحفي عقده بمبنى الدائرة القطعة الاثرية للصحفيين.

وقال إن الاثر المكتشف عبارة عن قطعة حجرية منقوشة تعود للديانة الزرادشتية قبل الإسلام، مضيفا ان الرسم المنقوش داخل القطعة الحجرية يتوقع ان يكون لكاهن او ملك زرادشتي وهذا دليل على ديانة هذه المنطقة قبل الإسلام.

واعلن مدير اثار دهوك ان القطعة الحجرية التي عثر عليها في قرية كرمافا بالقرب من الجبل الابيض بقضاء سيميل بارتفاع 109 سنتيمترا وبعرض 54 سنتيمترا، مشيرا الى ان عملية التنقيب هذه جرت بالتعاون بين جامعة توبكن الالمانية ودائرة آثار دهوك حيث تم العثور على بقايا آثار الديانة الزرادشتية في منطقة دهوك عام 2005 الا ان القطعة الحجرية التي تم العثور عليها اليوم هو الاكتشاف النادر في المنطقة