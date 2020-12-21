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روسيا .. “سبوتنيك V” فعال ضد سلالة كورونا الجديدة

وقال دميتريف خلال الخط المباشر مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: “نؤكد أيضًا على حد علمنا، أن لقاح “سبوتنيك-V” فعال للغاية ضد السلالة الجديدة للفيروس التي ظهرت في أوروبا”.

وأضاف دميتريف: “هو فعال ضد السلالات الموجودة وقد أظهر “سبوتنيك- V” فعاليته مرارًا وتكرارًا، على الرغم من الطفرات السابقة في بروتين إس”.

وأعلنت عشرات الدول ومن بينها 14 دولة من الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الأحد، عن توقيف الرحلات الجوية إلى المملكة المتحدة، بشكل مؤقت، بعد رصد بريطانيا سلالة جديدة من فيروس كورونا على أراضيها.

وأشار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اول امس السبت، أن “سلالة الفيروس الجديدة أدت إلى ارتفاع أعداد المصابين بشكل حاد”.

وشددت الحكومة البريطانية قيودها بشأن كوفيد-19 في لندن والمناطق المجاورة، وعطلت خطط عطلة عيد الميلاد.

وحثت منظمة الصحة العالمية أعضائها في جميع أنحاء العالم على “زيادة عمليات تحديد التسلسل الجيني لفيروس “سارس- كوف 2″، حيثما أمكن ذلك ومشاركة البيانات دوليا، للإبلاغ عما إذا تم العثور على نفس الطفرات المثيرة للقلق”.

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