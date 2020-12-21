قسم رعاية الايتام في جمعية الخير والبركة يطلق المرحلة السابعة من مشروع …

رعاية الأيتام الخيري في بغداد

اطلق قسم رعاية الأيتام في جمعية الخير والبركة الثقافية المرحلة السابعة من مشروع رعاية الأيتام الخيري في بغداد تجسيدا لمبدأ التكافل الاجتماعي والاهتمام بهذه الشريحة المهمشة.

وتضمنت المرحلة السابعة من المشروع الذي انطلق يوم امس السبت المصادف ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٠ تقديم المساعدة لاكثر من تسعين طفلا يتيما من خلال التجوال في منطقتي الكفاح والشعلة من بغداد ، حيث تم تقديم معونة مالية شهرية لعوائل الأيتام المسجلين في الجمعية.

وتأتي هذه المبادرة من جمعية الخير والبركة الثقافية وتستمر شهريا على ان تتوسع في كل شهر لتشمل أعدادا اكبر من الفئات المسجلة ولا تنقطع عنهم المعونة المالية والاستماع الى متطلباتهم ومحاولة تنفيذها كجزء ثاني من المشروع.

يذكر ان جمعية الخير والبركة الثقافية من الجمعيات الناشطة في مجالات الإغاثة الانسانية والنشاطات الخيرية والفعاليات الدينية والاجتماعية والثقافية وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المختلفة ، ويعود تأسيسها الى عام الى عام ٢٠٠٥ ولديها فروع في مختلف المحافظات العراقية.