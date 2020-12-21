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قصف صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء

تعرضت المنطقة الخضراء الى قصف بواسطة صواريخ الكاتيوشا. وقال شهود عيان لـ(المدى) ان المنطقة الخضراء تعرضت لقصف بواسطة عدد من صواريخ الكاتيوشا.

وقالت منصات الكترونية يعتقد انها تابعة لفصائل مقربة من ايران ان القصف استهدف السفارة الاميركية. وقالت مصادر امنية لـ(المدى) ان منظومة السيرام حاولت صد الصواريخ، فيما لم يكشف الخسائر الناتجة عن القصف. يذكر ان مسؤولين اميركان اكدوا أن سحب الموظفين الدبلوماسيين الأميركيين ومسؤولي المساعدات من العراق، سيجعل من الصعب على واشنطن مراقبة ما يقرب من مليار دولار من برامج المساعدات الخارجية.

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