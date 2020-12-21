ماحقيقة انتشار مسلحي “سرايا السلام” حول المنطقة الخضراء ؟ مصدر امني يوضح

نفى مصدر امني في العاصمة بغداد، ليل الاحد /الاثنين ، الانباء التي اشارت الى انتشار مسلحي “سرايا السلام” قرب المنطقة الخضراء بهدف حمايتها.

وأوضح المصدر ان ” الفيديو الذي تداولته بعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر انتشار “سرايا السلام” قرب المنطقة الخضراء هو فيديو قديم يعود لعام ٢٠١٦ عندما كان اتباع التيار الصدري يتظاهرون قرب المنطقة الخضراء”، لافتاً الى ان “القوات العسكرية قد كثفت انتشارها حول المنطقة الخضراء والمناطق المحيطة بها ولم يلاحظ وجود أي انتشار لقوات أخرى غير قوات الجيش والشرطة”.

وكانت بعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت فيديو قالت انه لانتشار “سرايا السلام” التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى السلام حول المنطقة الخضراء بهدف حمايتها.

وكان زعيم التيار الصدري قد عرض على الحكومة المساعدة بحماية المنطقة الخضراء والبعثات الدبلوماسية فيها بعد تعرض السفارة الامريكية الى هجوم بالصواريخ مساء الاحد .