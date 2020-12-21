مسرور بارزاني يعزي الأسرة الأميرية وشعب الكويت بوفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد

قدّم رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، اليوم الاحد تعازيه بوفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد ، النجل الأكبر لأمير الكويت السابق ، الذي توفي عن عمر يناهز 72 عاما، وذلك بعد صراع مرير مع المرض .

مسرور بارزاني ، كتب في تغريدة على حسابه في تويتر ، ” ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة صديقي الشيخ ناصر صباح الأحمد”. مضيفاً ” أتقدم بخالص التعازي للأسرة الأميرية وشعب الكويت ، وأشاطرهم الأحزان في هذا الوقت العصيب”.

كان الراحل يشغل منصب وزير الدفاع والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الكويت قبل تشكيل الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الأسبوع الماضي.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، إن الراحل سيوارى الثرى، غداً الإثنين.

وعاش الراحل السنوات الأخيرة في صراع مع مرض السرطان، بعد أن أجرى جراحة ناجحة بألمانيا لاستئصال ورم في الرئة خلال عام 2018، فيما خضع لفحوصات طبية مستمرة بين فترة وأخرى.

وتواجد الشيخ ناصر الصباح في الولايات المتحدة للعلاج، قبل أن يعود للكويت إثر وفاة والده، ليستكمل بعد ذلك رحلة علاجه في مستشفيات بلاده.

وتأتي وفاة الشيخ ناصر الصباح بعد أقل من 3 أشهر على رحيل والده الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن عمر يناهز 91 عاما في مستشفى مايو كلينيك بالولايات المتحدة الأميركية.