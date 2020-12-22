اجتماع تداولي لجمعية الخير والبركة يقرر توسيع عملية التثقيف الانتخابي في بغداد والمحافظات

المكتب الإعلامي جمعية الخير والبركة الثقافية 21/12/2020

عقدت جمعية الخير والبركة الثقافية اليوم الاثنين الموافق ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٠ اجتماعا تداوليا دوريا في مقرها العام ببغداد – الكرخ بحضور اعضاء الهيئة الادارية ومسؤولي الاقسام. وجرى خلال الاجتماع مناقشة توسيع عمل الجمعية في التثقيف الانتخابي خلال الاشهر القادمة من العام الجديد ، وضرورة التشجيع على المشاركة في العملية الانتخابية القادمة من خلال اقامة الدورات التثقيفية والمحاضرات التوعوية. في بغداد والمحافظات وتوسيع الفئات المستهدفة تعزيزا للمشاركة ونجاح العملية الديمقراطية. واكد الاجتماع على تعزيز دور المواطنة وفسح المجال للشباب للمشاركة في الحياة الثقافية والسياسية ومنحهم الفرصة من خلال التواصل مع متطلباتهم ومطالبهم وعقد دورات تثقيفية في هذا الإطار تتولى الجمعية مسؤولية الاعداد لها في المستقبل القريب. كما ناقش المجتمعون مشاريع إغاثة المتضررين من جائحة كورونا وتفعيل قسم رعاية الأيتام في الجمعية وتوسيع الفئات المستفيدة منه. واختتم الاجتماع الذي ترأسه الشيخ مقداد البغدادي امين عام الجمعية ومؤسسها بشكر الحضور والثناء على اعمالهم الانسانية والثقافية ، وراعى الاجتماع الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي بين الحضور.