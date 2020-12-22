اسعار صرف الدولار في العراق تنخفض الى 140 الف لكل 100 دولار

انخفضت اسعار صرف الدولار في اسواق البورصة الرئيسية والاسواق المحلية، الثلاثاء 22 كانون الاول 2020.

وسجلت بورصة الكفاح 140000 دينار مقابل 100 دولار امريكي، فيما سجلت اسعار الصرف امس الاثنين في بورصة الكفاح 142.500 دينار لكل 100 دولار.

اما اسعار سعر الصرف في الاسواق المحلية فقد انخفضت ايضا حيث كان سعر البيع: 141.000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 139.000 دينار لكل 100 دولار.

وعزا اصحاب مكاتب الصيرفة انخفاض صرف الدولار الى قلة الطلب وزيادة المعروض، رغم تثبيت البنك المركزي العراق سعر صرف الدولار عند 145 الف دينار لكل 100 دولار.

ويتخوّف العراقيون من ان تعديل سعر صرف العملة الأجنبية سوف يلقي بتداعياته السلبية على الفقراء وذوي الدخل المحدود، فيما المطالبات تتجدد في محاسبة ناهبي المال العام، وإلغاء امتيازات الطبقة السياسية، وتقليل راتب النواب وامتيازاتهم.

واحد أسباب الازمة ان الحقب الحكومية السابقة، انشغلت بالصراعات السياسية، وتعزيز مراكز النفوذ السياسية والاقتصادية، بدلا من جعل التنمية كأولوية، كما استنزفت المال العام بالوظائف والتعيينات غير المخطط لها والتي تمثل بطانة مقنعة.

ويلعب “مزاد الدولار” وعمليات الاستيراد العشوائية و تهريب العملة الصعبة في اختفاء كميات كبيرة من الدولار فيما الدولة تفشل في الحد من ذلك.