الالعاب النارية …المتعة والمخاطر وماساة الطيور

مجيد خليل حسين

ونحن نسقبل عام 2021 نأمل أن يتفادى العالم مزيدا من الموت ومزيدا من العوق للاطفال بسبب الالعاب النارية والمفرقعات وموت المئات من الطيور الهاربة من الانفجارات والغازات

على العوائل ملازمة أطفالهم ذوي الحساسية لتفادي تعرضهم للازمات النفسية بسبب اصوات المفرقعات لانها تخيفهم

ليكن العيد فرحة بعيدا عن الحوادث والالم .

تمارس احتفالات الالعاب النارية في مختلف انحاء العالم بمناسبات مختلفة ،وتحظى هذه الاحتفالات باهتمام ملايين الاشخاص عبر العالم

ويعود الرقم القياسي لأكبر عدد من الألعاب النارية المطلقة بشكل متزامن خلال عرض واحد إلى كنيسة المسيح (إگليجا ني كريستو) في مانيلا عاصمة الفلبين أثناء احتفالات رأس السنة الميلادية 2016، حيث أطلقت 810,904 قذيفة، واستم العرض حواي ساعة كاملة.

الفليبين

وكان الرقم السابق عائداً إلى شركة نرويجية، أطلقت 540,382 قذيفة في 29 نوفمبر 2014 احتفالاً بمرور 200 سنة على الدستور النرويجي؛

النرويج

وبذلك تجاوزت الرقم السابق الذي كان في دبي حيث اطلقت 47960 قذيفة

دبي

وفي عام 2018 احتلت امارة رأس الخيمة المركز الاول في العالم برقميين قياسيين

1-ا ستخدام 173 طائرة من دون طيار لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد

2- أطول شلال من الألعاب النارية بامتداد 3788.86 متر

رأس الخيمة

إنّ أوّل من اخترع الألعاب النارية هم الصينيون القدماء في القرن السابع الميلادي، وانتشر استخدامها لاعتقادهم أنّها تفيد في إخافة وطرد الأرواح الشرّيرة؛ ولا تزال الألعاب النارية واحدةً من أركان الاحتفال في رأس السنة الصينية أو مهرجان القمر. كان اختراع الألعاب النارية نتيجة طبيعية تالية لاختراع البارود، الذي يعدّ من الاختراعات الأربعة العظيمة للصين القديمة. تعدّ الصين حالياً أكبر مصنّع ومصدّر للألعاب النارية في العالم

وتعتمد المقذوفات للالعاب النارية على:

1-الاشتعال وإصدار الضوء

2- الصوت والموسيقى حيث يعد كل ذلك الأساس لظواهر أخرى ضرورية لإنتاج المشهد بألوان ممتعة

ويتألف الضوء من أشعة كهربائية ومغنطيسية، ويشع بتردد (أو تواتر) محدد، أي يصدر على شكل أمواج تنتشر باهتزازات خاضعة لتأثير الحقل الكهرطيسي. ويمكن لعين الإنسان أن تلتقط الإشعاعات الكهربائية المغنطيسية ذات الأطوال الموجية المحصورة بين 380 نانو متر (هذا يتفق مع اللون البنفسجي) و780 نانو متر (وهذا يتفق مع اللون الأحمر). تكون الأطوال الموجية الوسطية من رتبة الأطوال الموجية لقوس قزح (أزرق وأخضر وأصفر وبرتقالي). وينتج اللون الأبيض من الإصدار المزامن للأطوال الموجية المتعددة للضوء المرئي. أما الأشعة الأخرى التي أطوالها الموجية أصغر من 380 نانو متر فتدعى بالأشعة فوق البنفسجية. وأخيراً تدعى الأشعة ذات الأطوال الموجية الأعلى من 780 نانو متر بالأشعة تحت الحمراء

)Fireworksوالالعاب النارية هي نوع من المقذوفات النارية ضعيفة الانفجار( تستخدم بسبب جماليتها لأغراض الترفيه والتسلية، غالباً احتفالاً بالأعياد والمناسبات المختلفة ضمن عرض للألعاب النارية، وخاصّة في احتفالات رأس السنة الميلادية.

هناك عدّة أشكال وتركيبات للألعاب النارية تضمن الحصول على العناصر الأساسية للعرض، وأهمها الإضاءة واللون والشكل والدخان والضجيج بالإضافة إلى المنثورات. تصنع الألعاب النارية من مزيج من مواد كيميائية تعطي عند اشتعالها العديد من الألوان؛ ويتمّ التحكّم بدرجة وتنوّع هذه الألوان حسب نوع المواد الكيميائية المستخدمة، بحيث تصمّم لتعطي لهباً وشرارات بألوان محدّدة بما فيها الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والأرجواني والفضي. تختلف الألعاب النارية عن المفرقعات في الغاية منها، حيث أنّ الألعاب النارية متفجّرات تحدث أضواء ملوّنة، في حين أنّ المفرقعات تحدث أصواتاً ولا تحدث أضواء ملحوظة

صنّف الاستعمال غير الملائم للألعاب النارية من المخاطر الجسيمة للأشخاص والممتلكات. هناك خطر التعرض للحروق والجروح بالنسبة للأفراد المطلقين للقذائف والمحيطين بهم، خاصة منطقة العين الحساسة؛ كما أنّ الخطر القائم بحدوث حرائق مرتفع نسبياً، خاصّة عند سقوط الألعاب النارية بالقرب من المواد القابلة للاشتعال. لهذاالسبب فإنّ استعمال الألعاب النارية ليس مسموحاً بشكل كامل بالإطلاق، فهناك ضوابط قانونية تحصر الاستخدام. فعروض الألعاب النارية تطلق فقط وفق قانون معظم الدول من قبل محترفين للعمل بها، مع العلم أنّ العيّنات الاستهلاكية التي تباع في المتاجر المتاحة للعموم هي ذات خطر أقلّ لاحتوائها على كمّيّة أقلّ من المواد المتفجّرة من أجل تقليل الخطر المحتمل للإصابة.

ولكن ,ورغم جمالية الالعاب النارية وما توفره من متعة بمشاهدتها ، فانها تسببت في العديد من الكوارث في العالم:

1-حريق معبد كولام في الهند

هو حريق اندلع في يوم 10 أبريل 2016 في معبد بوتنغال في مدينة كولام في ولاية كرالا في الهند، إثر سقوط إحدى الألعاب النارية على مستودع كانت تخزن فيه مجموعة من الألعاب النارية، الأمر الذي أدى إلى مصرع أكثر من 100 شخص وإصابة أكثر من 350 شخص

2- انفجار متجر سان بابليتو في المكسيك

وقع انفجار متجر سان بابليتو للألعاب النارية في بلدة تولتبيك شمال العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، مما أسفر عن مقتل 35 شخصا وإصابة 59 شخصا

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هذا وتتسبب مخلفات الالعاب النارية في تلوث في البيئه و يختلف أثر التلوّث الذي تحدثه الألعاب النارية حسب التركيبة،فقد يكون لبقاياها تماس مباشر مع البيئة

المحيطة، والذي يسبّب الخطر في بعض الأحيان. فينسب إلى الألعاب النارية أنّها مصدر لمركّبات البيركلورات في البحيرات؛ ففي إحدى الدراسات لمستشفى طامعة أدونسي على بحيرة في ولاية أوكلاهوما الأمريكية حول تركيز البيركلورات قبل وبعد الألعاب النارية بين عامي 2004 و2006، أشرت الدراسة ارتفاع التركيز بعد 14 ساعة من العرض بمقدار 24 إلى 1028 ضعف عن الحدّ الطبيعي الوسطي.

دفع هذا الأمر وكالة دائرة حماية البيئة الأمريكية إلى القيام بدراسات لمعرفة أثر البيركلورات على البيئة ومياه الشرب، ووضعت ولاية كاليفورنيا إرشادات على صعيد محلّي فيما يخصّ استخدام البيركلورات.

كما يمكن لمخلّفات الألعاب النارية أن تحوي بقايا فلزات ثقيلة وبعض المركّبات السامّة، فضلا عن أنّ أثر الدخان يلوّث الهواء ممّا قد يسبّب تعقيدات صحّية للأشخاص المصابين بالربو

كما تسبب الالعاب النارية كمية كبيرة من النفايات كل عام، هذه النفايات هي بشكل رئيس من الورق والكرتون ، مع المواد الكيميائية غير المحترقة اللازمة والمعادن الثقيلة فيه. يستخدم البلاستيك في بعض منتجات الألعاب النارية ، مثل المفرقعات.

بعد أن تتوقف الألعاب النارية تنتشر البقايا في كل مكان. ،و من المهم إزالة جميع مخلفات الألعاب النارية بسرعة ، وبهذه الطريقة نمنع المواد الضارة من الترشيح إلى التربة والمياه السطحية والبلاستيك و بقايا الألعاب النارية التي هي جزء من النفايات المتبقية

والرماد الناتج عن عملية الاحتراق يضر بالجلد والعين إذا ما تعرض له الطفل بشكل مباشر ، حيث تصاب العين بحروق أ وتمزق في الجفن أو دخول أجسام غريبة في العين أو انفصال في الشبكية وقد يؤدي الأمر إلى فقدان كلي للعين.

كما تعتبر الألعاب النارية من أسباب التلوث الكيميائي والفيزيائي وكلاهما اخطر من الآخر ، فالرائحة المنبعثة من احتراق هذه الألعاب تؤدي إلى العديد من الأضرار الجسيمة ،

و اصوات المقذوفات النارية والالوان البراقة تؤدي الى فزع الطيور الاهلية والبرية مما يدفعها الى استمرار التحليق بالجو بدافع الذعر وقد يؤدي بها الاجهاد الى الوفاة

ولصنع نماذج من النجوم بألوان مختلفة لألعاب النارية يتم اللجوء إلى المركّبات الكيمياوية التي تعطي ألواناً متباينة لدى احتراقها ،و العبوة الأكثر شعبية هي العبوة النارية ذائعة الصيت من النوع الأوربي أو الياباني. تعبأ العبوة الأوربية بالبارود مع جهاز إشعال مؤقت إضافة إلى نحو ثلاثين كيساً صغيراً مملوءاً بمزيج ناري يدعى النجوم. يؤدي ترتيب النجوم داخل المزيج إلى مفعول مختلف تبعاً لترتيبها. إذ يمكن أن يعطي ما يشبه أعشاب الزينة وسعف النخيل وأسهم الكستناء وأشجار الصفصاف الباكي. أما العبوة اليابانية فتتشكل أيضاً من البارود المرصوص في قعر هاون خاص، إلا أن ترتيب النجوم داخل العبوة يتم بحيث تتوزع الشرارات الملونة بالتناظر

ويلفت الخبراء إلى أن إطلاق نحو 10 أنواع من المفرقعات النارية، تولد نحو 5 ميكروغرامات من الكربون الأسود في المتر المكعب للهواء، وبحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة، بعنوان تلوث المناخ، نشر في العام 2013، فإن الألعاب النارية من العوامل الرئيسية الأخرى التي تساهم في تلوث الهواء، وتزيد من معدلات احتباس الحرارة

هذا مع العلم ان هذه الالعاب تكلف الدول مبالغ طائلة وغير منتجة وهذه بعض النماذج(خلال عام )

1-انكلترا 425 مليون دولار

2-البرازيل 60 مليون دولار

3-فرنسا 45 مليون دولار

4-هونك كونك 18 مليون دولار

5-الامارات العربية 500 مليون دولار

6-الولايات المتحدة الامريكية 240 مليون دولار

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وفي اعياد الميلاد 2019/2020 في هولندا، وكما ورد في تقرير غرفة العمليات المشكلة من دائرة اطفاء الحرائق والشرطة ، وقعت عدة حوادث كبرى أو حرائق (سكنية) عشية رأس السنة الجديدة.

في أرنهيم مات أب وطفل في حريق في شقة. نظرًا للضباب الكثيف ، وقد تقرر في عدد من المناطق تعيين موظفي فرق الإطفاء من أجل التمكن من التحرك بسرعة وأمان وتوفير الرعاية المثلى.

نتيجة للدخان وا الضباب الذي تنشره المفرقعات، توفي شخص في تصادم متسلسل على الطريق السريع بالقرب من أكروم وأصيب 19 آخرون. ،

وحدث حريق في اثنين من المطاحن، Bovenkarspel و تم حرق مطحنة ” التي تعود إلى القرن 19 بالكامل في مصنع في لاتروب بريكلينكامب

وفي سيريس منعت فرقة الإطفاء التوسع وتم الاحتفاظ بالمطحنة.و في دن بوش تم إغلاق جزء من السوق بسبب تسرب الغاز بجوار مبنى البلدية. ربما حدث التسرب بعد رمي الألعاب النارية في بئر

كما ان عدد الاصابات المتنوعة التي وقعت في ذات الليلة بلغ 4358 صنفت 39 اصابة منها خطرة ، وكانت هذه الحصيلة بزيادة قدرها 136 حالة اصابة عن العام السابق(2018/2019 )

وفي الجدول ادناه تفصيلا للحوادث من حيث عددها حسب مناطق وقوعها

Jaar

Regio 2019

2020

2018

2019 2017

2018 2016

2017

2015

2016 2014

2015

Incidenten per Regio

Amsterdam-Amstelland 250 327 186 209 255 207

Brabant-noord 90 81 52 72 195 95

Brabant-Zuidoost 108 117 54 61 71 70

Drenthe 67 135 90 90 80 131

Flevoland 53 72 36 51 53 56

Fryslân 53 96 71 93 99 90

Gelderland-Midden 97 102 62 85 120 79

Gelderland-Zuid 142 187 155 212 216 181

Gooi en Vechtstreek 49 36 67 49 80 44

Groningen 107 101 76 140 109 270

Haaglanden 942 712 544 869 762 743

Hollands Midden 134 143 194 227 231 226

Kennemerland 109 82 100 175 161 195

Limburg-Noord 46 11 10 19 43 26

Zuid-Limburg

60 57 56 54 54 78

Midden- en West-Brabant 224 155 215 197 220 197

Noord-Holland Noord 103 147 81 78 60 77

Noord- en Oost-Gelderland 117 117 128 92 132 140

Rotterdam-Rijnmond 709 661 751 421 712 828

Utrecht 313 370 190 345 428 311

Twente 131 107 90 98 149 89

IJsselland 83 71 62 50 56 98

Zaanstreek-Waterland 78 51 55 53 39 39

Zeeland 89 94 71 76 122 70

Zuid-Holland Zuid 174 193 89 208 192 101

TOTAAL 4358 4222 3485 4024 4587 4431

وبسبب هذه المخاطر تضع العديد من دول العالم ضوابط على استخدام الألعاب النارية، والتي تختلف من بلد لآخر في بعض التفاصيل، إلّا أنّها بمجملها تراعي تحقّق شروط السلامة فهي ممنوعة في ولاية نيوجرسي في الولايات المتحدة الامريكية ،

كما تنص بعض القوانين الفيدرالية(الامريكية ) على أنّ استخدام انواع معينة من الألعاب النارية دون رخصة يعد جناية يعاقب عليها القانون بالسجن لمدّة تصل إلى خمس سنوات

وفي الصين منعت الحكومة اطلاق الالعاب النارية في العاصمة بكين

عليه وبعد الوقوف على المخاطر الي تسببها الالعاب النارية نقترح

1-صدار تشريع يلزم مطلقي هذه الالعاب بأن يلتزموا بعمليات الاطلاق في مناطق محددة سلفا

2- يجب أن تحمل جميع الألعاب النارية للمستهلكين شعارا يدل على أن الإنتاج يلبي متطلبات السلامة والبيئة

3-مراقبة خزن الالعاب النارية من قبل جهات رسمية ،بحيث يجري التخزين

للكميات غير المستخدمة في مكان بارد وجاف

4-قيام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة بتوعية المجتمع بمخاطر وسلبيات استخدام الألعاب النارية وخاصة من خلال برامج التلفاز الذي يجب ان يكثف بين كل فقرة وأخرى مادة إرشادية عن مخاطر وعواقب استخدام هذه الألعاب ، وعقد اللقاءات مع ذوي العلاقة لتوعية المواطن بذلك

5-العمل على انتاج المقذوفات بمواد تكون مركباتها الكيماوية اقل سمّية

الدكتور مجيد خليل

نائب رئيس مجلس الطيرا العالمي مونتريال كندا السابق

20-12-2020 هولندا