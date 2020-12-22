السماح بدخول 50 بالمئة من الجماهير إلى ملاعب كردستان

وافقت السلطات في اقليم كردستان، على السماح بدخول نسبة 50 بالمئة من الجماهير الى ملاعب كرة القدم. وقال رئيس اتحاد كردستان لكرة القدم سفين كنابي في تدوينة عبر صفحته الرسمية إن شكرا لكل من محافظ اربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة وجارميان، الذين سمحوا بدخول الجماهير في المباريات القادمة بنسبة 50 بالمئة. واضاف ان الدخول سيكون حسب التعليمات الصحية في الملاعب بالتأكيد دخول الجمهور سيشكل حافزاً ويضيف الجمالية للمباريات، لذا ارجو من جميع محبي الاندية في كردستان الى مراعاة المصلحة العامة مساعدتنا واتباع الارشادات الصحية، ارجو منكم ارتداء الكمامات اثناء تواجدكم في الملاعب