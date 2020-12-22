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العراق يسدد ديون إيران بمحصول الشعير

قالت وزارة الزراعة، أمس الاثنين، إن العراق يسدد جزءاً من ديونه لإيران من خلال تصديره الشعير لها. وذكر المتحدث باسم وزارة الزراعة، حميد النايف أن “الكميات المصدرة من التمور حتى الساعة بلغت 150 ألف طن”، مبيناً “استمرار الشحنات المصدرة إلى الخارج، مما سيصل إلى أكثر من هذا الرقم”.

وأضاف، أنه “تم تخصيص 700 ألف طن من الشعير بسعر 125 دولارا لإيران، وهذا يعد جزءا من مديونية العراق إليها، ونحن كوزارة نأخذ الدعم من وزارة المالية، حتى نسدد للفلاحين مستحقات الشعير”. وأشار إلى أن “المساحات المزروعة من الخضروات جيدة جدا، حيث أن الأمطار كانت عاملا مساعدا لنجاح خطتنا الزراعية لهذا الموسم”.

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