العراق يكمل استعدادات استقبال بابا الفاتيكان قبل أشهر من الزيارة

أعلن مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استعداد العراق التام لزيارة بابا الفاتيكان.

وذكر بيان لمكتبه، تلقت (المدى) نسخة منه، ان “الاعرجي قدم التهاني للمسيحيين خلال زيارة البطريركية الكلدانية في بغداد، ولقائه الكاردينال مار لويس ساكو بطريرك الكنيسة الكلدانية، بمناسبة مولد سيدنا المسيح، عليه السلام، ورأس السنة الميلادية”.

وأكد الأعرجي أن “العراق على استعداد تام لزيارة البابا فرنسيس المرتقبة، وأن جميع مستلزمات إنجاح هذه الزيارة مهيئة”، مبينا “أهمية هذه الزيارة بالنسبة للعراقيين، الذين يعتزون بجميع أطيافهم”.

من جانبه بين البطريرك مار لويس ساكو، أن “زيارة البابا فرنسيس الى العراق سيكون لها معنى كبير بالنسبة للمسيحيين والعراقيين عموما، وستكون رسالة محبة وسلام وأخوة الى جميع الشعوب المتطلعة للسلام”.

وأعلن بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، قبل اسبوعين، أنه سيقوم بزيارة إلى العراق في الخامس من آذار القادم، في أول زيارة بابوية إلى هذا البلد العربي.

وكان البابا فرنسيس قد أعلن في حزيران من العام 2019 عن رغبته في زيارة العراق، وذلك خلال كلمة له أمام أعضاء مجموعة من الجمعيات الخيرية التي تساعد المسيحيين في الشرق الأوسط وغيره، وقال: “تلازمني فكرة دائمة عندما أفكر في العراق، لدي استعداد للذهاب إلى هناك العام المقبل”.

وأعلن مدير دار الصحافة التابعة للكرسي البابوي الحج الجديد للبابا فرنسيس، أن زيارة البابا للعراق ستستمر لأربعة أيام وستشمل مدن بغداد وسهل أور وأربيل والموصل وقرقوش.

وقال في بيان، “بعد خمسة عشر شهرًا علق خلالها رحلات الحج الدوليّة بسبب الوباء يستأنف قداسة البابا فرنسيس السفر بشكل استثنائي”.

وأضاف “من المؤكد أن هذه الرحلة تمثل بادرة قرب ملموسة من جميع سكان ذلك البلد المعذب”.

وفي حال جرت تلك الزيارة فإنها ستكون أول زيارة خارجية للبابا منذ تفشي جائحة فايروس كورونا.

وفي معرض تعليقها على الزيارة، قالت وزارة الخارجية العراقية حينها، في بيان: “إن زيارة البابا.. تمثل حدثًا تاريخيًا، ودعمًا لجميع العراقيين بمختلف تنوعاتهم”، واصفةً الزيارة بأنها تمثل رسالة سلام الى العراق والمنطقة بأجمعها، وتؤكد وحدة الموقف الإنساني في مجابهة التطرف والصراعات، وتعزز التنوع والتسامح والتعايش.