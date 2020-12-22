مدينة مكتضة بالسكان، تكثر فيها العشوائيات والمياه الآسنة والنفايات المرمية هنا وهناك، يصعب اصلاحها بل واعتقد ان ذلك مستحيل. في اول دخولك لها ستلاحظ مناظر البؤس والفقر وغياب التخطيط العمراني للمدن وستجد الاولاد في الشوارع يمرحون وبقية الناس اعتادت هذا النمط من العيش وتكيفت معه رافضة تغيير واقعها والعيش بصورة افضل واهدأ.

كل يوم يحدث في ازقة المدينة شجار او نزاع مسلح حيث تكثر الاسلحة الخطرة فيها وبكل انواعها فتسمع ليلا صوت الاطلاقات النارية ولاتفه الاسباب. واذا اردت الدخول اليها عليك ان تكون حذرا جدا بكل ما تفعل او تقول، لأن الوقوع في الخطأ يكلفك مبالغ طائلة او أن تدفع حياتك ثمنا لذلك.

استغل احد الاشخاص حالة الفوضى التي تعيشها المدينة والاعداد الضخمة للسكان وبدأ بفرض سيطرته المحكمة عبر مجموعة من المجندين لخدمته يعملون لتحقيق مصالحه الخاصة يبيحون لانفسم القتل والحرق والخطف مشرعين ذلك بان بوجوب خدمة الملك امر وعلى الجميع السمع والطاعة .

لم تصبح المدينة افضل حال بعد السيطرة عليها ولكنها اصبحت اكثر رعبا من المواسم السابقة وكثرت فيها الانشطة السلبية واعلن زعيمها بانه يريد السيطرة على جميع المدن وبلا استثناء وبمساعدة اتباعه والامر حسب التوقعات بان جميع المدن اذا وقعت تحت سيطرته فستلاقي المصير ذاته مصير “مدينة السائرون”.

تحولت هذه المدينة الى مجموعة من الموتى السائرون تتحكم بمصير ملايين الاشخاص وتقودهم نحو الموت. سلسلة الموتى السائرون او ( The Walking Dead ) ول8 مواسم، حصلت فيها على عدة جوائز منها جائزة افضل شرير عام 2017 سلسلة اعدها كل من روربت كريكمان، توني مور، تشارلي ادلارد وصنفت على انها داراما الرعب انطلق المسلسل عام 2010 .

كفانا الله واياكم شر “الموتى السائرون”.

امير العلي