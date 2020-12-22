اليهود يحتقروكم و “يركبون عليكم” إلى الحكام العرب

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وزير الداخلية الإسرائيلي: حكّام العرب يصلحون للركوب فقط لأنّهم ‘دوابّ موسى’!

وزير الداخلية الإسرائيلي: حكّام العرب يصلحون للركوب فقط لأنّهم ‘دوابّ موسى’!

ترجمة: باهر الصباح- نقلا عن موقع: https://archive.vn/G8KL1

ندّد وزير الداخلية الإسرائيلي الحاخام أرييه درعي خلال مقابلة مع موقع “هيدابروت” العبري ببعض ما جاء في اتفاق التطبيع الإماراتي البحريني مع إسرائيل قائلاً: “يجب أن يزور حكام العرب بلادنا لخدمة اليهود، ولا يجدر بنا أن نستقبلهم كشركاءنا“.

وقال وزير الداخلية أرييه درعي إن الحكام العرب في التوراة هم مثل حمار موسى الذي يجب أن يركب ويصل إلى وجهته. وجاءت تصريحات وزير الداخلية الاسرائيلي في مقابلة مع “كيكار شبات”، مضيفة أنه يجب تقديم علف عالي الجودة وسروج باهظة الثمن لركوب هذه الحيوانات.

وأردف درعي أنه “لن يمكن تحقيق سلام إستراتيجي بين اليهود والمسلمين، والعرب هم دوابّ موسى ويجب علينا فقط ركوبهم للوصول إلى الوجهة النهائية! فشراء سرج جديد وعلف جيد للدابة من واجب صاحبها، ولكن يجب أن ينظر صاحبها إليها كوسيلة للركوب فحسب! مكان الدابة في الإسطبل ولا أحد يذهب بها إلى غرفة استقبال بيته! إن المسلمين سيبقون عدواً لليهود ما دام القرآن كتابهم.

والعرب هم أبناء هاجر أَمَة إبراهيم لذلك يجب أن يكونوا عباداً لليهود. الشعب اليهودي هو شعب الله المختار وهو الشعب الحامل للرسالة وليس لغيره الحق في ذلك، وكل من يدعي ذلك يستحق العذاب“.

يذكر أن الحاخام أرييه درعي هو زعيم حزب ” شاش” الديني المتطرف وسبق له أن أدين بتهم فساد، وسجن 22 شهراً.

الخبر كما نشر بالعبرية

https://archive.vn/G8KL1

وزير الداخلية الإسرائيلي: حكّام العرب يصلحون للركوب فقط لأنّهم ‘دوابّ موسى’! – جريدة عالم الثقافة – World of Culture

وزير الداخلية الإسرائيلي: حكّام العرب يصلحون للركوب فقط لأنّهم ‘دوابّ مو… وزير الداخلية الإسرائيلي: حكّام العرب يصلحون للركوب فقط لأنّهم ‘دوابّ موسى’! ترجمة: باهر الصباح- نقل

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#الدكتور_صاحب_الحكيم

لندن

كانون الأول 2020