بوتين يشيد بشجاعة جواسيس روسيا

أشاد‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬الأحد،‭ ‬بالجواسيس‭ ‬الروس‭ ‬‮«‬الشجعان‮»‬‭ ‬في‭ ‬الذكرى‭ ‬المئوية‭ ‬لتأسيس‭ ‬جهاز‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭.‬

وقال‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬أمام‭ ‬مقر‭ ‬جهاز‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬‮«‬أتمنى‭ ‬النجاح‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬يدافع‭ ‬عن‭ ‬روسيا‭ ‬وعن‭ ‬شعبنا‭ ‬ضد‭ ‬التهديدات‭ ‬الخارجية‭ ‬والداخلية،‭ ‬ويدافع‭ ‬عن‭ ‬سيادتنا‭ ‬ومصالحنا‭ ‬الوطنية‮»‬‭. ‬وطردت‭ ‬دول‭ ‬اوروبية‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬الاسبوعين‭ ‬الاخيرين‭ ‬دبلوماسيين‭ ‬روساً‭ ‬بسبب‭ ‬ارتباطهم‭ ‬باعمال‭ ‬تجسسية‭ . ‬وتابع‭ ‬‮«‬أعرف‭ ‬جيدا‭ ‬أن‭ ‬هؤلاء‭ ‬أشخاص‭ ‬مخلصون‭ ‬وشجعان‭ ‬يؤدون‭ ‬خدمتهم‮»‬‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬جهاز‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الخارجية‭ ‬الذي‭ ‬خلف‭ ‬الاستخبارات‭ ‬السوفياتية‭ (‬كيه‭ ‬جي‭ ‬بي‭). ‬وفي‭ ‬خروج‭ ‬نادر،‭ ‬وضع‭ ‬بوتين‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬عميلا‭ ‬في‭ ‬الاستخبارات‭ ‬السوفياتية،‭ ‬إكليلا‭ ‬من‭ ‬الزهور‭ ‬عند‭ ‬قاعدة‭ ‬النصب‭ ‬التذكاري‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تدشينه‭ ‬أمام‭ ‬مقر‭ ‬جهاز‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الخارجية‭ ‬الذي‭ ‬يحتفل‭ ‬بالذكرى‭ ‬المئوية‭ ‬لتأسيسه‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬آمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تواصل‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الخارجية‭ (…) ‬المشاركة‭ ‬بنشاط‭ ‬في‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬التهديدات‭ ‬المحتملة‭ ‬لروسيا‭ ‬والقضاء‭ ‬عليها‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العمل‭ ‬الفعال‭ ‬لأجهزة‭ ‬الأمن،‭ ‬مسترشدا‭ ‬بالقانون‭ ‬والمصالح‭ ‬الوطنية،‭ ‬كان‭ ‬دائما‭ ‬وسيبقى‭ ‬ذا‭ ‬أهمية‭ ‬خاصة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‮»‬‭.‬