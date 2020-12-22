تدمير مضافات لداعش خلال عمليات عسكرية في صلاح الدين وكركوك

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، أمس الاثنين، اعتقال قيادي في تنظيم داعش بمحافظة الأنبار. وذكر اعلام الهيئة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن “قوة مشتركة من استخبارات الحشد الشعبي واللواء الثاني بالحشد، اعتقلت قياديا بداعش في الانبار”.

وأضاف، أن “العملية نفذت وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة وردت من استخبارات الحشد واستخبارات اللواء، أسفرت عن اعتقال الداعشي والذي يشغل صفة أمنية في التنظيم الإجرامي في قاطع محافظة الانبار”.

وفي بيان آخر لهيئة الحشد تلقته (المدى): “طهر اللواء 22 بالحشد الشعبي، الاثنين، قرية البو حسان في منطقة العيث شرقي صلاح الدين، وتواصل قطعات الحشد الشعبي والجيش تقدمها وفق الخطط المرسومة لتطهير وتأمين مناطق عدة في محافظة صلاح الدين”.

كما عثرت قوة من اللواء التاسع للحشد الشعبي، أمس، على خمس مضافات لداعش في منطقتي ام الجماجم وميدان الرمي شمال شرق سامراء تحوي أسلحة ومواد متفجرة ومواد لوجستية.

وعالجت القوات أيضا عبوتين ناسفتين بشكل آمن زرعتهما عناصر داعش حديثا لاستهداف القطعات الأمنية، في المنطقة ذاتها. الى ذلك، أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، أمس الاثنين، ضبط كدس عتاد داخل أحد أوكار تنظيم داعش في محافظة كركوك. وقالت الوكالة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن “مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية، تمكنت من ضبط كدس للعتاد داخل أحد الاوكار التابعة لعصابات داعش في قضاء داقوق في محافظة كركوك”. وأضافت أن “الكدس بداخله 11 عبوة محلية الصنع على شكل جلكان 10 لترات تحتوي على مادة C4 و11 مسطرة تفجير تعمل بالضغط و11 قداحة تفجير”. وأشارت الوكالة إلى أنه “تم ردم الوكر وتفجير المواد المضبوطة من قبل الجهد الهندسي للقطعات الماسكة للأرض”.

وفي جنوبي العراق، اعلن اللواء يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اعتقال اربعة مطلوبين للقضاء ضمن عمليات الوعد الصادق في محافظة البصرة. وذكر رسول في بيان، تلقت (المدى) نسخة منه، ان “أبطال قيادة عمليات البصرة القوا القبض على أربعة مطلوبين للقضاء، خلال الصفحة الأولى من المرحلة الرابعة لعمليات الوعد الصادق”. واضاف رسول ان “القطعات المكلفة بواجب التفتيش تمكنت من مصادرة أسلحة خفيفة ومتوسطة، والعثور على كميات من الأعتدة”. وفي سياق آخر أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، القبض على شبكة للاتجار بالبشر بعمليتين منفصلتين في بغداد. وقالت الوكالة، في بيان تلقته (المدى)، إن “مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية بالاشتراك مع مفرزة من جهاز المخابرات الوطني تمكنت من القاء القبض على عصابة مكونة من اربعة متهمين من بينهم امرأة ضمن شبكة للاتجار بالبشر في منطقة الكرادة ببغداد”. واضافت، أن “عملية القبض تمت بالجرم المشهود اثناء قيامهم ببيع احد الأطفال، وبدلالتهم من خلال التحقيقات الاولية معهم تم القاء القبض على متهمين آخرين بعد نصب كمين محكم لهما شرقي بغداد”.

وأوضح البيان، أن “المتهمين الاثنين من ضمن الشبكة ويقومان باستدراج ضحاياهم بذريعة العلاج في محافظة اربيل ودولة الهند والمتاجرة بأعضائهم البشرية”.