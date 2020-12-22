حريق كبير بمشفى تخصصي في البصرة

اندلع مساء اليوم الثلاثاء، حريق كبير داخل مشفى البصرة التخصصي للقلب.

وقالت مديرية الدفاع المدني في البصرة في بيان: «تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة وإخماد حريق اندلع داخل مستشفى نفط البصرة التخصصي للقلب في منطقة حي الزهراء بغضون دقائق معدودة».

وأوضحت أن «الحريق اندلع في السقف الثانوي داخل منظومة التكييف لردهة قسطرة القلب وعلى الفور طوقت فرق الدفاع المدني النيران وأخمدت الحادث وأنهته دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية مع عدم تأثر عمل المستشفى في تقديم خدماته للمراجعين من المرضى».

وذكرت أن «سبب الحادث كان نتيجة تماس كهربائي في منظومة التكييف المركزي».