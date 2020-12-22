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رئيس مجلس القضاء الأعلى يفتتح الاستعلامات الالكترونية في مقر المجلس

بغداد/ إعلام القضاء
افتتح السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان اليوم الثلاثاء الموافق 22 /12 /2020 الاستعلامات الالكترونية الخاصة بمجلس القضاء الأعلى التي ستوفر كافة الخدمات للسادة المحامين والمراجعين  بطريقة الكترونية سريعة تختصر لهم مراجعة محكمة التمييز الاتحادية ودوائر مجلس القضاء الاعلى بمختلف اختصاصاتها.
واثنى السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى على هذا الانجاز المتحقق بجهود ذاتية من قبل الدائرة الإدارية بأقسامها المختصة ،الهندسية وقسم التكنولوجيا والنظم

للاطلاع على الفديو اضغط

https://www.hjc.iq/view.67757/

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