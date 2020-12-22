زراعة كوردستان تكشف عن مشروع كبير للبيوت الزجاجية : تغطي الحاجة من المحاصيل على مدار السنة

كشفت وزيرة الزراعة والموارد المائية في حكومة اقليم كوردستان بيگرد طالباني ، اليوم الثلاثاء ، عن انشاء مشروع كبير للبيوت الزجاجية الزراعية في العاصمة اربيل على مساحة تقدر بـ300 دونم، مشيرة الى ان هذه البيوت يمكنها ان تغطي الحاجة من المحاصيل على مدار فصول السنة .

واشارت طالباني ، الى ان مشروع البيوت الزجاجية هذه ، مع مركز للبحوث النباتية ملحق به ، سيسهم في تعزيز انتاج مختلف المحاصيل بهذا المجال ، كما يمكن للمشروع ان تغطي الحاجة من المحاصيل على مدار فصول السنة .

وزيرة الزراعة ، قالت في مؤتمر صحفي عقدته خلال زيارتها “علوة اربيل الجديدة” انه بالامكان جعل انخفاض قيمة الدينار العراقي امام العملة الاجنبية وتحديدا الدولار “فرصة لزيادة المنتجات الزراعية المحلية ومنافسة المستورد”.

موضحة ، بالقول “نريد ان نجعل من هذا الامر فرصة لإيلاء الاهمية للمنتجات المحلية ونخلق توازنا في الاسواق المحلية مع اسواق دول الجوار من اجل الحيلولة دون خروج العملة الصعبة من اقليم كوردستان”.

وكانت هيئة الاستثمار في اقليم كوردستان وبهدف دعم البنى التحتية الزراعية في الاقليم دشنت مطلع ديسمبر/كانون الاول الجاري “العلوة” الجديدة وهي عبارة عن سوق كبير لبيع الخضر والفواكه بالجملة والمفرد.