سواريز وكوستا يقودان أتلتيكو مدريد لتخطي إلتشي بثلاثية والحفاظ على صدارة الليغا

فاز فريق أتلتيكو مدريد على فريق إلتشي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب “واندا متروبوليتانو”، ضمن لقاءات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني.

انتهى شوط المباراة الأول، بتقدم أتلتيكو مدريد، بهدف نظيف، سجّله الأوروجوياني لويس سواريز في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني، واصل سواريز تألقه وسجّل الهدف الثاني لـ أتلتيكو مدريد في الدقيقة 58، وفي الدقيقة 64، قلص لوكاس بويه الفارق للضيوف بالهدف الأول.

وفي الدقيقة 80، قتل العائد من الإصابة دييغو كوستا، والذي شارك كبديل في الدقيقة 78، أحلام إلتشي بالهدف الثالث من علامة الجزاء.

هذا الانتصار رفع رصيد أتلتيكو مدريد للنقطة 29، ليُحافظ على صدارة الدوري الإسباني، بينما توقف رصيد إلتشي عند 14 نقطة بالمركز الخامس عشر في الليغا.