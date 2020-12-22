كرات الأرز المخمرة ومطر اذار …

1

بعد الثمانمئة

السينما بحاجة لقراءة محدثة

فلا قيمة للصورة والصوت في عالم المناظر السريالية

2

ذا ايت هاندرد

البطل الذي توج بطلا

3

السخف والتلميح في كل مكان على النيجاتيف

مريح ومروع

لكن هذه المرة كان مصقولا بالتحرير العقلاني العميق

4

The Eight Hundred والتاريخ

ابار الدم واثار الخثرات الغير ملقحة

5

كتل من الجلود

رتل من القنابل

طقس روبوتي

سلاسل ترنبولية

ماراثون شنغهاي 1937

6

تتذكر الحسناء الماوية

المعركة والنهر وكرات الأرز المخمرة

وطفل شباط المدلل يتذكر 1991

القذيفة التي سقطت في باحة المدرسة

الدخان الكثيف الغامض فوق المدينة

ثقوب الرصاص على جدار الدار

ومطر اذار

هي وهو

وجحافل الابطال

ايفان علي عثمان

شاعر وكاتب