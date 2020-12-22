كرات الأرز المخمرة ومطر اذار …
1
بعد الثمانمئة
السينما بحاجة لقراءة محدثة
فلا قيمة للصورة والصوت في عالم المناظر السريالية
2
ذا ايت هاندرد
البطل الذي توج بطلا
3
السخف والتلميح في كل مكان على النيجاتيف
مريح ومروع
لكن هذه المرة كان مصقولا بالتحرير العقلاني العميق
4
The Eight Hundred والتاريخ
ابار الدم واثار الخثرات الغير ملقحة
5
كتل من الجلود
رتل من القنابل
طقس روبوتي
سلاسل ترنبولية
ماراثون شنغهاي 1937
6
تتذكر الحسناء الماوية
المعركة والنهر وكرات الأرز المخمرة
وطفل شباط المدلل يتذكر 1991
القذيفة التي سقطت في باحة المدرسة
الدخان الكثيف الغامض فوق المدينة
ثقوب الرصاص على جدار الدار
ومطر اذار
هي وهو
وجحافل الابطال
ايفان علي عثمان
شاعر وكاتب