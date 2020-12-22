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ليفربول يمطر شباك كريستال بالاس بسباعية ويحافظ على صدارة الدوري الإنكليزي

سحق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول مضيفه كريستال بالاس بسباعية نظيفة في الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز على ملعب “سيلهرست بارك”.

وشهدت المباراة وجود محمد صلاح على مقاعد البدلاء في البداية قبل مشاركته في الدقيقة 57، واستطاع صناعة الهدف الخامس وتسجيل الهدفين السادس والسابع.

وبدأت الأهداف مبكرًا عن طريق، تاكومي مينامينو، في الدقيقة الثالثة من زمن الشوط الأول، قبل أن يضاعف النتيجة، ساديو ماني، بالهدف الثاني في الدقيقة 35.

وقبل نهاية الشوط الأول، نجح روبرتو فيرمينو من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 44، ومع بداية الشوط الثاني وبعد 7 دقائق فقط، أضاف القائد جوردان هندرسون الهدف الرابع.

وعاد فيرمينو ليسجل الهدف الخامس لفريقه والثاني له في الدقيقة 68 بصناعة من، محمد صلاح، قبل أن يضيف الأخير الهدف السادس والسابع في الدقيقتين 81 و84 من زمن الشوط الثاني.

بهذا الفوز، يحافظ ليفربول على صدارة الدوري الإنكليزي بفوز جديد برفع رصيده إلى النقطة 31، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة 18 في المركز الثاني عشر.

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