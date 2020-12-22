مسؤول حزبي كوردي : لاتطبيع في كركوك من دون انهاء الحكم العسكري للمدينة

شدّد مسؤول حزبي كوردي ، اليوم الثلاثاء ، على ان أي اتفاق بشأن تطبيع الأوضاع في مدينة كركوك ابرز المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها) لن يكون بالإمكان تطبيقه من دون انهاء الحكم العسكري القائم في المدينة ، الذي قال انه لايستمع للمدنيين.

شدّد مسؤول حزبي كوردي ، اليوم الثلاثاء ، على ان أي اتفاق بشأن تطبيع الأوضاع في مدينة كركوك ابرز المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها) لن يكون بالإمكان تطبيقه من دون انهاء الحكم العسكري القائم في المدينة ، الذي قال انه لايستمع للمدنيين.

مسؤول مركز كركوك في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني رسول رؤوف ، قال لـ(باسنيوز) ” الحكم في كركوك حتى اللحظة حكم عسكري وهم لايلتزمون بالتفاهمات والاتفاقات كثيراً ” ، مردفاً “صحيح تم اتخاذ خطوة باتجاه التطبيع عبر إعادة تسليم نقاط السيطرة في منافذ مدينة كركوك للشرطة المحلية المؤلفة من مكونات المدينة قبل أيام لكن مالبث ان استعادته الجيش منهم ” .

وتابع بالقول ” الحكم العسكري مفروض على مدينة كركوك وعلى الوضع في المدينة وهذا الحكم العسكري لايستمع للجانب المدني”.

مسؤول مركز كركوك في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني رسول رؤوف ، شدد بالقول ” طالما لم ينتهي هذا الحكم العسكري في كركوك لن يأخذ اي اتفاق طريقه الى التطبيق وموضوع تسليم نقاط السيطرة للشرطة ومن ثم اعادتها للجيش ، وموضوع التدخل في موضوع الأراضي الزراعية من قبل قيادة عمليات كركوك هي امثلة على ذلك”.

مستدركاً ” لذلك وقبل كل شيء يجب انهاء هذا الحكم العسكري للمدينة”.

وحول آخر المستجدات المتعلقة بعملية إعادة التطبيع في المدينة ، قال المسؤول الكوردي ” الخطوات المتعلقة بهذه العملية تتم في اطار حكومتي إقليم كوردستان والاتحادية ولم تصل بعد الى مستوى اتخاذ قرار بشأن انهاء الحكم العسكري للمدينة ” ، مشيراً الى انه جرى الحديث خلال اجتماعات مسؤولي وزارتي الداخلية في حكومتي أربيل وبغداد عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة بخصوص عملية التطبيع ومن ثم اتخاذ خطوات أخرى بالتدريج”.

تجدر الإشارة الى انه بعد احداث 16 أكتوبر 2017 وإعادة ميليشيات الحشد الشعبي السيطرة على مدينة كركوك وانسحاب قوات البيشمركة والقوات الأمنية الكوردية الأخرى منها ، فرض حكم عسكري غير معلن على المدينة عبر قيادة العمليات فيها ، مدعوماً بمحافظ المدينة بالوكالة راكان الجبوري الذي كان معاوناً للمحافظ السابق الراحل نجم الدين كريم.