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أربيل وبغداد تشددان على تطبيق اتفاقية شنگال وخروج الميليشيات والقوات المسلحة غير القانونية من العراق

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي …

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 22 كانون الأول / ديسمبر 2020، رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي عبد الغني الأسدي.

ووفق بيان لحكومة الإقليم، فقد جرى في اللقاء، بحث آخر مستجدات الوضع في العراق، بالإضافة إلى مناقشة العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وتعزيز التنسيق الأمني بين الجانبين.

كذلك تم التشديد على أهمية تطبيق اتفاقية شنگال (سنجار)، وبما يشمل خروج الميليشيات والقوات المسلحة غير القانونية من العراق.

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